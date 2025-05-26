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Царьград

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Зеленский может не проснуться: Признание спикера ВВС. Patriot бессильны. "Искандеры" совершили невозможное

Зеленский может не проснуться: Признание спикера ВВС. Patriot бессильны. "Искандеры" совершили невозможное

Представитель ВВС Украины Игнат признал, что "Искандеры" научились обходить защиту Patriot.Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат сделал заявление, которое может изменить весь ход конфликта.

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