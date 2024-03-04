Победоносное шествие русской армии не оставляет равнодушными никого. Постоянные споры внутри американского правительства о дальнейшем финансированием "страны 404" зашли в тупик – пока демократы готовят очередной пакет помощи на рассмотрение, республиканцы вновь его блокируют, а Киев страдает от снарядного голода.