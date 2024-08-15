Ким Чен Ын пожелал Путину победы в «священной войне за мир»

Лидер КНДР Ким Чен Ын прислал поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой пожелал победы в «священной войне за мир и справедливость», пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.
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