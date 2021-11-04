В 2022 году ситуация в экономике улучшится - Moody's

Согласно оптимистичным прогнозам рейтингового агентства Moody's: Факторы, сдерживающие рост экономики, ослабнут в следующем году, что позволит мировой экономике войти к 2023 году в фазу стабильСогласно оптимистичным прогнозам рейтингового агентства Moody's: Факторы, сдерживающие рост экономики, ослабнут в следующем году, что позволит мировой экономике войти к 2023 году в фазу стабильного роста В 2022 году ослабят свое влияние такие факторы, как вспышки Covid-19, перебои в цепях поставок и дефицит рабочей силы Совокупный рост экономик Б20 составит 4,4% в 2022 году и 3,2% в 2023 году Монетарные и кредитные условия ужесточатся, поскольку Центробанки стремятся свернуть ликвидность, предоставленную ими для поддержки экономики во время пандемии Еще одним потенциальным риском для восстановления мировой экономики является вероятность более продолжительных перебоев в цепях поставок, что обусловит разгон инфляции .