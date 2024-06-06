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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давыдов о том, что Шипачев и Радулов еще не нашли новых клубов: «Мы перемудрили с лимитом. Наверное, команды надеются найти сильных иностранцев и придерживают деньги»

В сезоне-2023/24 Вадим Шипачев и Александр Радулов играли за «Ак Барс». – Меня удивляет, что до сих пор без клуба Шипачев и Радулов.

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