16.10.22==Каким категориям граждан положена бронь или отсрочка от мобилизации

Некоторые россияне имеют право на бронь от военной службы в рамках частичной мобилизации. Этот вопрос неоднократно уточняли российские ведомства, а 6 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых изменениях в предоставлении отсрочки.
Некоторые россияне имеют право на бронь от военной службы в рамках частичной мобилизации. Этот вопрос неоднократно уточняли российские ведомства, а 6 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых изменениях в предоставлении отсрочки.
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