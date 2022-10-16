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16.10.22==Каким категориям граждан положена бронь или отсрочка от мобилизации

16.10.22==Каким категориям граждан положена бронь или отсрочка от мобилизации

Некоторые россияне имеют право на бронь от военной службы в рамках частичной мобилизации. Этот вопрос неоднократно уточняли российские ведомства, а 6 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых изменениях в предоставлении отсрочки.

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