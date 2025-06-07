Международная специализированная выставка ´БЕЛАГРО-2025´ открылась в Минске.

Для ´Красного пищевика´ впереди еще несколько дней увлекательной работы: общения с потребителями, обмена опытом с коллегами и мониторинга трендов в выпуске кондитерских изделий! А сколько еще сладостей мы приготовили для гостей форума!Не упустите возможность попробовать уникальные вкусы и ощутить настоящую магию бобруйских кондитерских традиций! Жд .