Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Петрова
    Хочу, чтобы лягушатники проиграли, еще лучше чтобы в сухую.ЧМ-2022. Финал. А...
  • Aнатолий Райков
    А разве я где то о ней что то ей плохого пожелал?Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    Пола-то она женского, а ориентации мужской. Но зато  патриотической ориентации правильной. Критикует свою страну.  Ра...Энтони Дэвис: «Бр...

Дидье Дешам: «Это не та Аргентина, что 4 года назад. Месси великолепен. Постараемся ограничить его влияние»

Дидье Дешам: «Это не та Аргентина, что 4 года назад. Месси великолепен. Постараемся ограничить его влияние»

Дидье Дешам высказался о сборной Аргентины и Лео Месси перед финалом ЧМ-2022. – У этой команды есть очень классный игрок, и это Месси, который делает разницу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх