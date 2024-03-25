Собянин: В 136 школах Москвы работают профильные медицинские классы

Более 6 тыс. московских школьников учатся в медицинских классах Информация о функционировании специализированных медицинских классов в школах Москвы была опубликована на официальном портале мэра города, Сергея Собянина.
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