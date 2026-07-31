Крымский мост ввел новые правила провоза топлива с 4 августа

С 4 августа изменяются правила провоза топлива по Крымскому мосту. Теперь разрешается перевозить до 200 литров бензина и дизтоплива в сертифицированных канистрах объемом до 40 литров, изготовленных из металла или прочного пластика, с соответствующей маркировкой.