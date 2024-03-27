Россия жестко сказала «нет» претензиям США на огромные северные территории

Согласно сообщению МИД России, Россия издала приказ о прекращении Соединенным Штатам, ссылаясь на незаконные попытки американской стороны изменить внешние границы континентального шельфа в ряде районов Мирового океана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии