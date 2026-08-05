Капусту теперь не тушу: готовлю по-шикарному в духовке — специи, немного времени и готово

Фото: D-NEWS.ru Стоило один раз запечь капусту в духовке, и теперь тушеную готовлю гораздо реже. Во время запекания она становится мягкой, сочной и удивительно ароматной, а румяные края придают совершенно другой вкус.
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