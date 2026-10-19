Право на 30-дневное безвизовое пребывание основано на двустороннем соглашении 2005 года, которое имеет приоритет над внутренними нормативными актами Таиланда, пояснил генеральный директор консульского департамента МВД Таиланда Мангон Пратхумкео.
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