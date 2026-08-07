Эксперт Марочко прогнозирует конфликт в ВСУ из-за финансовых схем

Военный эксперт Андрей Марочко предполагает, что коррупционные схемы в Вооруженных силах Украины могут привести к конфликту между новым главой Михаилом Драпатым и его предшественником Александром Сырским из-за финансовых потоков и интересов.
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