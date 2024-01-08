Царьград KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS Русских пристыдили за негативное отношение к мигрантам.
Русских пристыдили за негативное отношение к мигрантам: Страх безоснователен?
Комментарии
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Александр Павлов
Вот и мы, размышляющие, ведясь на оды его многочисленных поклонников, всё надеемся на его хитроумные планы и "многоходовки" во имя России, и её народа... Бл..., а может он действительно бессилен, а время уходит и рубежи падают? ПРЕЗИДЕНТ, ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОНЯТЕН СВОЕМУ НАРОДУ!!! В ЭТОМ ТВОЯ И СИЛА!
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6 час.
Александр Зиборов
Титов брешет, он явно произошёл от собаки. Из республик попросили на выход с вещами 15-20 миллионов русскоязычных, путь Титов объедет эти все республики и пристыдит их за негативное отношение к русскоязычным...
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6 час.
TA
Tchernichova Aneta
Урод этот Титов.
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3 час.
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