Русских пристыдили за негативное отношение к мигрантам: Страх безоснователен?

Александр Павлов

Вот и мы, размышляющие, ведясь на оды его многочисленных поклонников, всё надеемся на его хитроумные планы и "многоходовки" во имя России, и её народа... Бл..., а может он действительно бессилен, а время уходит и рубежи падают? ПРЕЗИДЕНТ, ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОНЯТЕН СВОЕМУ НАРОДУ!!! В ЭТОМ ТВОЯ И СИЛА!