Автомобильный рынок России начал 2025 год с роста

Российский авторынок начал 2025 год с неожиданного роста, показав, несмотря на осторожные прогнозы экспертов, увеличение продаж на 11% по сравнению с январем прошлого годас официальной страницы VK LADA читайте на monocle.
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