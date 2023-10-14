Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Солдаты удачи" бегут из Европы. Вторжение ХАМАС вскрыло планы Нетаньяху: "Посылал еврейских бойцов против русских"

"Солдаты удачи" бегут из Европы. Вторжение ХАМАС вскрыло планы Нетаньяху: "Посылал еврейских бойцов против русских"

Наверное, стоит сказать негромкое «спасибо» ХАМАС – их неожиданная атака спутала многие планы и высветила ряд неприятных для Запада военных факторов.

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Комментарии
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АМ
Андрей Максимкин
Корреспондент на Ближнем востоке Сергей Пашков неправильно освещает события просходящие между Палестиной и Израилем. Он на стороне Израиля и называет палестинцев террористами. Непонятно, это общая позиция нашего руководства? События надо освещать нейтрально. В целом война это плохо, история расставит всё по своим местам. Но я поддерживаю - Кедми очень много на Российском ТВ!
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24 мин.
Платон Платонов
Почему неправильно освещает? Они там все террористы и арабы и евреи, а война у них, это нескончаемая череда терактов обеих сторон.
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12 мин.
ОТ
Олег Тимофеев
Какой еврей не любит насрать русским?
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3 сек.

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