"Солдаты удачи" бегут из Европы. Вторжение ХАМАС вскрыло планы Нетаньяху: "Посылал еврейских бойцов против русских"

АМ

Андрей Максимкин

Корреспондент на Ближнем востоке Сергей Пашков неправильно освещает события просходящие между Палестиной и Израилем. Он на стороне Израиля и называет палестинцев террористами. Непонятно, это общая позиция нашего руководства? События надо освещать нейтрально. В целом война это плохо, история расставит всё по своим местам. Но я поддерживаю - Кедми очень много на Российском ТВ!