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Мировое обозрение

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Apple придётся отключить пульсоксиметр умных часов Watch Series 9 и Ultra 2 в США с 18 января

Apple придётся отключить пульсоксиметр умных часов Watch Series 9 и Ultra 2 в США с 18 января

Первоначально Комиссия по международной торговле США ещё в прошлом месяце запретила Apple продавать на территории США умные часы актуальных моделей, поддерживающие функцию определения содержания кислорода в крови пользователя.

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