Нина Катаева
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Нина Катаева

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Береги платье снову, а честь смолоду

Береги платье снову, а честь смолоду

В Малом театре поставили героическую драму «Капитанская дочка» Среди литературоведов до сих пор идут споры, к какому жанру отнести повесть Пушкина, именно так поэт называл сам «Капитанскую дочку», а специалисты стоят на том, что это «первый исторический роман в русской литературе», западные же ценители говорят, что это «роман о любви».

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