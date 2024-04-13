Береги платье снову, а честь смолоду

В Малом театре поставили героическую драму «Капитанская дочка» Среди литературоведов до сих пор идут споры, к какому жанру отнести повесть Пушкина, именно так поэт называл сам «Капитанскую дочку», а специалисты стоят на том, что это «первый исторический роман в русской литературе», западные же ценители говорят, что это «роман о любви».