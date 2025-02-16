Расчет БПЛА уничтожил мостоукладчики ВСУ в Курской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Республики Бурятия успешно уничтожил два мостоукладчика Biber, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), в приграничной зоне Курской области.
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