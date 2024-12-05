Священник Савченко: церковь относится к криптовалютам как к этапу развития

Развитие и создание виртуальной реальности – это новый этап эволюции человеческой культуры. В том числе это затрагивает создание цифровой валюты, которая, из-знесмотря на переход в электронный вид, не стала менее реальной, заявил священник Николай Савченко в беседе с Общественной службой Новостей, рассказывая об отношении церкви к криптовалюте.
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