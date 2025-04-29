Немцы скупают недвижимость в Калининградской области: что иностранцы увидели в России и зачем гонятся Ольга БезродняяНепонятное явление стало происходить в Калининградской области, куда устремились немцы, покупая недвижимость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии