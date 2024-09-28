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Мартемьянов о 2:7 с «Торпедо»: «Соперник был заряжен, а «Амур» нет – это ключевой фактор. Половина команды вышла абсолютно неготовой»

Хабаровский клуб уступил на домашнем льду со счетом 2:7. «Ключевой фактор – соперник был заряжен, а мы нет.

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