Рост цен на продукты Как мы знаем, сейчас главная задача Минсельхоза , поставленная президентом - предотвращать резкие скачки цен на продукты питани…December 09, 2024 Для стабильности цен на продовольствие необходимо постоянно обеспечивать баланс спроса и предложения, в том числе, через координацию объемов производства за счёт многочисленных инструментов государственной поддержки, т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В России завели первое уголовное дело о мародерстве против чиновников.
- Толпа сносит памятник отцу Асада в Джарамане, всего в 4 км от Дамаска. Сообщается, что силовики и чиновники покинули город.Video: Видео от Донецкая гр...
- Сергей Боярский, сын актёра Михаила Боярского, заменит Александра Хинштейна на посту главы комитета Госдумы по информационной политике, пишет Коммерса...
Свежие комментарии