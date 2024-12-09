Рост цен на продукты Как мы знаем, сейчас главная задача Минсельхоза , поставленная президентом - предотвращать резкие скачки цен на продукты питани…December 09, 2024 Для стабильности цен на продовольствие необходимо постоянно обеспечивать баланс спроса и предложения, в том числе, через координацию объемов производства за счёт многочисленных инструментов государственной поддержки, т.