По усам текло. Сколько мёда в день можно съесть

Мёд на 80% состоит из сахаров, ещё около 18% приходится на воду, и лишь оставшиеся 2% содержат то, чем ценен этот продукт.
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