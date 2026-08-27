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АиФ Кухня

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По усам текло. Сколько мёда в день можно съесть

По усам текло. Сколько мёда в день можно съесть

Мёд на 80% состоит из сахаров, ещё около 18% приходится на воду, и лишь оставшиеся 2% содержат то, чем ценен этот продукт.

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