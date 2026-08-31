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Клычков признал невыплату зарплаты рабочим на «Титанике»

Клычков признал невыплату зарплаты рабочим на «Титанике»

Ситуация на строительстве многопрофильного медицинского центра в Орле («Титаника») вызывает всё больше вопросов.

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