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Царьград

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Михаил Засидкевич вступил в брак с актрисой из Казани

Михаил Засидкевич вступил в брак с актрисой из Казани

Михаил Засидкевич и Елизавета из Казани связали себя узами брака в узком семейном кругу. Пара, ранее скрывавшая отношения, поделилась романтичными снимками.

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