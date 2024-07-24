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Макрон заявил, что будет возглавлять Францию до конца президентского срока

Макрон заявил, что будет возглавлять Францию до конца президентского срока

Эммануэль Макрон заявил, что будет возглавлять Францию до конца президентского срока. «Французы доверили мне этот пост во второй раз, и я буду выполнять свои обязанности до конца (срока — АН)», — отметил политик, выступая в эфире телевизионного канала France 2.

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