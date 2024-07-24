Эммануэль Макрон заявил, что будет возглавлять Францию до конца президентского срока. «Французы доверили мне этот пост во второй раз, и я буду выполнять свои обязанности до конца (срока — АН)», — отметил политик, выступая в эфире телевизионного канала France 2.