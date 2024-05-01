В Алтайском крае определили лучших медицинских работников

27 медиков представят регион на всероссийском этапе конкурса В Алтайском крае определили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса врачей, специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.
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