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Мировое обозрение

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«Сделаем это снова»: Трамп пригрозил Ирану новым ударом в любой момент

«Сделаем это снова»: Трамп пригрозил Ирану новым ударом в любой момент

Новость о том, что российские операторы связи начали блокировать звонки и сообщения с подменных номеров, — это не просто техническое обновление, а смена правил игры на рынке телекома.

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