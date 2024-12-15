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Легенды «Барсы» обыграли ветеранов «Реала» (2:1) в матче в честь Иньесты в Токио

Игра завершилась со счетом 2:1. Счет открыл Хавьер Савиола на 31-й минуте. На 69-й минуте Хавьер Бальбоа сравнял счет.

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