Скорлупа «отлетит» сама: что добавить в воду при варке яиц

Даже если вы вымоете яйца перед тем, как положить их в кастрюлю, зальете их холодной водой, проварите на таймере, а затем снова зальете холодной водой, скорлупе все равно может быть трудно отделиться от белков.
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