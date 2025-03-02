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Россия и Панама: Перспективы Партнёрства на 2023 Год

Россия и Панама: Перспективы Партнёрства на 2023 Год

Панама видит в России перспективного партнёра в экономике и торговле. Двусторонние отношения строятся на открытости, что способствует положительному восприятию русской общины в стране и укреплению связей, сообщила Лиса Пинсон из Conadip.

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