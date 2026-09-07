Онищенко: прививку от гриппа нужно сделать школьникам и лицам старше 60 лет

Чтобы не заболеть осенью, россиянам нужно привиться от гриппа вакциной для текущего сезона. Такую рекомендацию в беседе с RTVI дал академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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