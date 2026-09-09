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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Глушенкове: «Золотое время. Ты нигде не играешь, за пределами России тебя никто не знает, но получаешь такие деньжищи, что их даже деньгами назвать нельзя»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал контрактную ситуацию Максима Глушенкова и « Зенита ».

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