Экс-сотрудницу Белгородской обладминистрации приговорили к 21 году колонии

Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук (включена в список террористов и экстремистов на территории РФ)приговорил к 21 году лишения свободы второй западный военный окружной суд, 20 декабря пишет РИА Новости.
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