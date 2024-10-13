«Детоубийца»: за что Петр I казнил свою любовницу Марию Гамильтон

У нас в России тоже была своя леди Гамильтон. Как и известная Эмма Гамильтон, возлюбленная адмирала Нельсона, она была редкой красавицей, ее тоже окружали мужчины, которых смело можно назвать вершителями истории, и, наконец, российской леди Гамильтон, как и англичанке, очень не повезло в жизни.