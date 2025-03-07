Над пятью регионами и двумя морями: за ночь российские силы ПВО сбили 39 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 39 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 14 беспилотников было перехвачено над Крымом, 12 — над Чёрным морем, семь — над Курской областью, три — над Азовским морем и по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.