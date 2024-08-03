РФ и Таджикистан обсудили взаимодействие в работе СП «Сангтудинская ГЭС»

Взаимодействие Российской Федерации и Таджикистана в рамках совместного предприятия — Сангтудинской ГЭС-1 — стало центром внимания на встрече главы российского энергетического ведомства Сергея Цивилева с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумъа, сообщает 3 августа пресс-служба Минэнерго РФ.
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