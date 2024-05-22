БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Возрождение для возмездия: «Красные бригады» и «Фракция Красной Армии» v.2.0 должны утопить Европу в крови

Возрождение для возмездия: «Красные бригады» и «Фракция Красной Армии» v.2.0 должны утопить Европу в крови

Террор без возмездия Как мы уже говорили ранее в материале «Украина переходит к обороне: последствия, риски, возможности», отсутствие успехов на поле боя привело к тому, что основным способом ведения боевых действий вооружёнными силами Украины (ВСУ) стало нанесение ударов средствами воздушного нападения (СВН) по объектам, расположенным в глубине территории нашей страны.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Всё это здорово, и главное реально выполнимо, причем с минимальными затратами. Но есть одно &quot;но&quot;. У нас в высших эшелонах довольно много особей, имеющих двойное гражданство, ВНЖ, ПМЖ, причем не где-нибудь в Африке, а непосредственно у врагов, и которых Запад, не будь дураком, крепко держит за фаберже. Не обязательно спецслужбы, просто ситуация, мол &quot;если только..., то...&quot;. Так что вряд ли они допустят создание &quot;Красных бригад 2.&quot;. Кроме того, власти наши довели ситуацию в стране до того, что Западу создать у нас &quot;Черные бригады&quot; можно легко и непринуждённо из басмачей и укров. Поэтому расклад такой: &quot;ждуны&quot;, не горящие желанием усилить конфронтацию с Западом наверху, и хорошо организованные в диаспоры бармалеи внизу. Вот и создавай тут &quot;Красные бригады&quot;.
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43 мин.
Андрей Павлов
&quot;...пока мы продолжаем заниматься рисованием, поставки будут продолжаться и усиливаться... &quot; Конечно будут. Укровскую транспортную инфраструктуру мы всячески оберегаем, так почему бы не продолжить поставки? &quot;...мы по-прежнему играем в гуманизм.&quot; Да не в гуманизм мы играем (см. отношение власти к собственному народу), а соблюдаем бизнес-интересы определенной группы людей. &quot;...они не ощущают никакого ущерба, ни от поставок Украине своих вооружений, ни от ввода санкций, ни от конфис
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