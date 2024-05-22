Возрождение для возмездия: «Красные бригады» и «Фракция Красной Армии» v.2.0 должны утопить Европу в крови

Андрей Павлов

Всё это здорово, и главное реально выполнимо, причем с минимальными затратами. Но есть одно "но". У нас в высших эшелонах довольно много особей, имеющих двойное гражданство, ВНЖ, ПМЖ, причем не где-нибудь в Африке, а непосредственно у врагов, и которых Запад, не будь дураком, крепко держит за фаберже. Не обязательно спецслужбы, просто ситуация, мол "если только..., то...". Так что вряд ли они допустят создание "Красных бригад 2.". Кроме того, власти наши довели ситуацию в стране до того, что Западу создать у нас "Черные бригады" можно легко и непринуждённо из басмачей и укров. Поэтому расклад такой: "ждуны", не горящие желанием усилить конфронтацию с Западом наверху, и хорошо организованные в диаспоры бармалеи внизу. Вот и создавай тут "Красные бригады".