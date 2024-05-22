Террор без возмездия Как мы уже говорили ранее в материале «Украина переходит к обороне: последствия, риски, возможности», отсутствие успехов на поле боя привело к тому, что основным способом ведения боевых действий вооружёнными силами Украины (ВСУ) стало нанесение ударов средствами воздушного нападения (СВН) по объектам, расположенным в глубине территории нашей страны.
Возрождение для возмездия: «Красные бригады» и «Фракция Красной Армии» v.2.0 должны утопить Европу в крови
Комментарии
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Андрей Павлов
Всё это здорово, и главное реально выполнимо, причем с минимальными затратами. Но есть одно "но". У нас в высших эшелонах довольно много особей, имеющих двойное гражданство, ВНЖ, ПМЖ, причем не где-нибудь в Африке, а непосредственно у врагов, и которых Запад, не будь дураком, крепко держит за фаберже. Не обязательно спецслужбы, просто ситуация, мол "если только..., то...". Так что вряд ли они допустят создание "Красных бригад 2.". Кроме того, власти наши довели ситуацию в стране до того, что Западу создать у нас "Черные бригады" можно легко и непринуждённо из басмачей и укров. Поэтому расклад такой: "ждуны", не горящие желанием усилить конфронтацию с Западом наверху, и хорошо организованные в диаспоры бармалеи внизу. Вот и создавай тут "Красные бригады".
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43 мин.
Андрей Павлов
"...пока мы продолжаем заниматься рисованием, поставки будут продолжаться и усиливаться... " Конечно будут. Укровскую транспортную инфраструктуру мы всячески оберегаем, так почему бы не продолжить поставки? "...мы по-прежнему играем в гуманизм." Да не в гуманизм мы играем (см. отношение власти к собственному народу), а соблюдаем бизнес-интересы определенной группы людей. "...они не ощущают никакого ущерба, ни от поставок Украине своих вооружений, ни от ввода санкций, ни от конфис
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