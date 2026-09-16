Известный писатель Захар Прилепин встретился со школьниками Барнаула

Он рассказал детям о генетическом коде россиян и "наследниках-победителях" Встреча учеников лицея № 52 с писателем Захаром Прилепиным / Фото: мэрия Барнаула Писатель, общественно-политический деятель, актер и музыкант Захар Прилепин встретился с кадетами, юнармейцами, воспитанниками военно-патриотических и военно-спортивных клубов города, а также с педагогами в барнаульском лицее № 52.