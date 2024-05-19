Ученые выявили признаки внеземных цивилизаций

Семь звёзд могут обладать сферами Дайсона, которые являются признаком существования внеземных цивилизаций, — об этом сообщила группа шведских, индийских и американских астрономов в статье для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии