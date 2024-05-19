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Ученые выявили признаки внеземных цивилизаций

Ученые выявили признаки внеземных цивилизаций

Семь звёзд могут обладать сферами Дайсона, которые являются признаком существования внеземных цивилизаций, — об этом сообщила группа шведских, индийских и американских астрономов в статье для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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