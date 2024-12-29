Минобороны: освобождено село Новотроицкое в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение противнику.фото: t.me/RosgvardOfficialПодразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики (ДНР).
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