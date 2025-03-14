Студенты-мигранты вышли на протест в Ставрополе: причины и причем тут Украина

Несколько студентов из Туркмении, после того как были исключены из Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе из-за недостаточного уровня владения русским языком, организовали протестную акцию.
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