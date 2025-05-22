Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 019 подписчиков

"Начнутся репрессии и массовые расстрелы": Страшное предсказание о судьбе России. Спасение есть только одно

"Начнутся репрессии и массовые расстрелы": Страшное предсказание о судьбе России. Спасение есть только одно

Одна из самых известных провидиц России Сепфора Шнякина предсказывала особый путь России. Она уверяла, что если наша страна ограничится лишь внешними атрибутами веры, то "начнутся репрессии и массовые расстрелы".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sobering
О последних пророчествах матушки Сепфоры (Шнякиной) рассказал в своём телеграм-канале телеведущий Борис Корчевников, ссылаясь на игумена монастыря - отца Михаила (в своё время старица переехала в Клыково и стала жить при обители Спаса Нерукотворного, здесь же находится и её могила, к которой приезжают паломники). Матушка умерла на пороге нового века и оставила немало пророчеств о России и будущей войне, - отметил при этом ведущий. - Наконец, услышал их почти из первых уст - от игумена монастыря отца Михаила. Пересказываю. Разговор между ней и отцом Михаилом был в 96-м году. - Будет ядерная война? - спрашивал батюшка. - Нет, - отвечала Сепфора, - ядерной не будет. Но Россия будет воевать со всем Западом. - Так это же Третья мировая! Значит, ядерная?! - Нет, будет другое оружие, мощное тоже, но не ядерное... начнётся всё с Украины... - Как с Украины?! - недоумевал тогда отец Михаил. - Да, но на территории России войны не будет. Только окраины пострадают. - А чем закончится эта война? - Россия будет в Европе. - Как в... Европе??? А где в Европе? - Везде. Везде в Европе будет Россия. - А европейцы где будут? - Немного им останется, а остальное будет Россия. - А потом что? - А потом... - и вот это в словах старицы прозвучало для русских важное предупреждение, - если Россия не будет духовно расти, если будет только внешнее: стройки храмов и золочение куполов, а в сердце Бога у людей не будет, то тогда начнутся репрессии. Если тебя поведут и бросят в вагон, чтоб везти на Камчатку, - езжай: все, кто окажутся в этом вагоне, - выживут. А остальных, по словам старицы, &quot;будут расстреливать массово, как и прежде&quot;. - ... - Но если, - добавила матушка, - вера в народе будет умножаться, то Господь попустит воцарению в России православного Царя. Царь станет гарантом от вхождения России в единое государство антихриста. И Россия тогда будет единственной страной, которая антихристу не поклонится...
Ответить
10 час.
sobering
НА 23 мин.23 сек.   Пророчества Старицы Сепфоры: когда победим? / СПАС-СТРИМ  https://vk.com/video-55490878_456499859?ref_domain=spastv.ru
ВКонтакте | ВКонтакте
vk
Ответить
10 час.
s
sobering
Пророчества старицы Сепфоры: когда русские победят?/ Грозное предупреждение от отца Андрея Ткачева     https://vk.com/video-55490878_456492500
Ответить
10 час.
наверх