"Начнутся репрессии и массовые расстрелы": Страшное предсказание о судьбе России. Спасение есть только одно

sobering

О последних пророчествах матушки Сепфоры (Шнякиной) рассказал в своём телеграм-канале телеведущий Борис Корчевников, ссылаясь на игумена монастыря - отца Михаила (в своё время старица переехала в Клыково и стала жить при обители Спаса Нерукотворного, здесь же находится и её могила, к которой приезжают паломники). Матушка умерла на пороге нового века и оставила немало пророчеств о России и будущей войне, - отметил при этом ведущий. - Наконец, услышал их почти из первых уст - от игумена монастыря отца Михаила. Пересказываю. Разговор между ней и отцом Михаилом был в 96-м году. - Будет ядерная война? - спрашивал батюшка. - Нет, - отвечала Сепфора, - ядерной не будет. Но Россия будет воевать со всем Западом. - Так это же Третья мировая! Значит, ядерная?! - Нет, будет другое оружие, мощное тоже, но не ядерное... начнётся всё с Украины... - Как с Украины?! - недоумевал тогда отец Михаил. - Да, но на территории России войны не будет. Только окраины пострадают. - А чем закончится эта война? - Россия будет в Европе. - Как в... Европе??? А где в Европе? - Везде. Везде в Европе будет Россия. - А европейцы где будут? - Немного им останется, а остальное будет Россия. - А потом что? - А потом... - и вот это в словах старицы прозвучало для русских важное предупреждение, - если Россия не будет духовно расти, если будет только внешнее: стройки храмов и золочение куполов, а в сердце Бога у людей не будет, то тогда начнутся репрессии. Если тебя поведут и бросят в вагон, чтоб везти на Камчатку, - езжай: все, кто окажутся в этом вагоне, - выживут. А остальных, по словам старицы, "будут расстреливать массово, как и прежде". - ... - Но если, - добавила матушка, - вера в народе будет умножаться, то Господь попустит воцарению в России православного Царя. Царь станет гарантом от вхождения России в единое государство антихриста. И Россия тогда будет единственной страной, которая антихристу не поклонится...