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Царьград

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Израильский удар в Газе: 15 погибших, включая детей, десятки раненых

Израильский удар в Газе: 15 погибших, включая детей, десятки раненых

В результате недавнего израильского удара по сектору Газа погибли 15 палестинцев, включая детей, и десятки людей получили ранения.

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