Стас Михайлов расстался с женой на фоне слухов о новой помощнице

Жена певца Стаса Михайлова заявила, что их брак закончился, и дала понять, что к его новому имиджу отношения не имеет.
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