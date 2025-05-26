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Царьград

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Русский язык назван самым сложным предметом в ОГЭ и ЕГЭ школьниками

Русский язык назван самым сложным предметом в ОГЭ и ЕГЭ школьниками

Опрос портала "Умскул" показал, что большинству российских школьников наиболее сложным предметом на ОГЭ и ЕГЭ кажется русский язык.

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