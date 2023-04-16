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На юге Италии ученые нашли античную статую бога Эроса верхом на дельфине

На юге Италии ученые нашли античную статую бога Эроса верхом на дельфине

Раскопки проходят в районе древнего города Пестум в 35 км от нынешнего итальянского Салерно. Ранее город был древнегреческой колонией под названием Посейдония.

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