Berg PRESS

409 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Garry
    Хазин ПРИДУРОК ИЛИ ИЗДЕВАЕТСЯ??? Инвестиционная монета Георгий Победоносец 200 руб. 143 500,00 ₽Инвестиционная монета...Россиян предупред...
  • Nikolay Sviridenko
    Почему разрушителей СССР не карают, как пособников ГИТЛЕРА. Ведь они сделали то, что Гитлер не смог сделать со всей Е...Политик Бурбулис ...
  • Вальтер Юпитер
    Та мы ж не пешком, мы  на танках!!! К Киеву подъезжаем. Встречайте!!!Когда страшно… Ищ...

ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от коронавируса народу Белоруссии

ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от коронавируса народу Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз, осуждающий действия властей Белоруссии, готов предоставлять вакцины от коронавируса народу страны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита "Восточного партнерства".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх