ЕС выразил готовность предоставлять вакцины от коронавируса народу Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз, осуждающий действия властей Белоруссии, готов предоставлять вакцины от коронавируса народу страны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита "Восточного партнерства".
БРЮССЕЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Евросоюз, осуждающий действия властей Белоруссии, готов предоставлять вакцины от коронавируса народу страны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита "Восточного партнерства".
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